Меньше грамма наркотика нашли у отца 5 детей в Мангистау и отправили его в колонию на 6 лет

Отца 5 детей осудили на 6 лет лишения свободы за хранение героина в крупном размере с целью сбыта. Наркотик нашли в его доме, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, приговор за незаконное хранение наркотических средств c целью сбыта в крупном размере (ч.2 ст.297 УК) вынес Мунайлинский районный суд.

"21 июня 2024 года гражданин у себя дома в селе Мангистау незаконно приобрел и хранил с целью сбыта 14 свертков наркотического средства "героин" общим весом 0,96 гр., которое было изъято в ходе оперативно-профилактических мероприятия "Правопорядок", - установил суд.

Вина подсудимого была доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, протоколами обыска и другими материалами уголовного дела.

Прокурор просил назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы. Подсудимый частично признал свою вину и просил о наказании, не связанном с лишением свободы.

Смягчающим обстоятельством посчитали частичное признание вины подсудимым, а также наличие у него на иждивении пятерых детей. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

Казахстанца признали виновным и осудили к 6 годам лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

Добавим, что по ч.2 ст.297 УК РК незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что свыше 700 кг героина пытались провезти через Казахстан в грузовом автомобиле под видом крема для обуви. Как считает следствие, наркотики планировали доставить в третьи страны.