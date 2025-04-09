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"Беспокоил и преследовал": казахстанца арестовали после звонка законной супруге

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Пьяный мужчина ссорится с женой
Семейная ссора. Иллюстративное фото: Prostock-Studio / Getty Images

Казахстанца арестовали на 20 суток за игнорирование защитного предписания и особого требования, а также оскорбление и преследование супруги, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело в отношении мужчины рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям Жезказгана.

"Согласно материалам дела, гражданин оскорблял свою законную супругу по телефону, проявлял неуважение, беспокоил ее и преследовал. Кроме того, он нарушил защитное предписание, вынесенное 13 февраля 2025 года, а также не выполнил особое требование, установленное судом 12 февраля 2025 года", - рассказали в суде.

При проверке по месту жительства было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе судебного заседания он полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. Потерпевшая подтвердила обстоятельства, изложенные в материалах дела.

Изучив материалы, объяснения сторон, заключение медицинского освидетельствования и собранные доказательства, суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.669 и ч.1 ст.461 КоАП.

С учетом личности правонарушителя, его поведения и всех обстоятельств дела суд назначил ему наказание в виде 20 суток административного ареста.

Отметим, что по ч.2 ст.669 КоАП РК нарушение установленных судом особых требований к поведению правонарушителя влечет административный арест на 10 суток.

В соответствии с ч.1 ст.461 КоАП РК нарушение защитного предписания, вынесенного органом внутренних дел, влечет административный арест на 10 суток.

Ранее в Кызылординской области мужчина, выражаясь нецензурной бранью, оскорбил жену, проявив неуважение к ней, и оказался в суде. Потерпевшая пояснила, что прощает мужа, в связи с примирением попросила суд прекратить дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2234325-bespokoil-i-presledoval-kazahstanca-arestovali-posle-zvonka-zakonnoy-supruge/