"Егерь прострелил ногу мужчине": подозреваемого задержали в Алматинской области
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В Сети появилось видео конфликта егеря и группы мужчин в Алматинской области, из-за чего один был ранен в ногу из ружья. Инцидент прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.
Видео из Алматинской области появилось в группе "Охота на гуся" в социальной сети VK.
"В Казахстане егерь прострелил ногу мужчине, причиной конфликта послужил разведенный костер. В местных соцсетях пишут, что у этого егеря постоянные конфликты с людьми, ведет он себя неадекватно и не следит за языком", - говорится в описании к видео.
На видео мужчина в форме заявил, что пострадавший напал на него.
"Кто он такой, что меня пинал?" - говорит он на кадрах.
Как сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
"По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью проводится досудебное расследование. По предварительным данным, конфликт произошел на почве возникших неприязненных отношений", - рассказали в ведомстве.
Отметим, что по ч.1 ст.107 УК РК умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (более 3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Ранее в Сети появилась информация, что в Актобе сотрудник полиции по неосторожности ранил своего друга из табельного оружия. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, а сотрудник полиции отстранен от выполнения служебных обязанностей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2234097-eger-prostrelil-v-nogu-muzhchine-podozrevaemogo-zaderzhali-v-almatinskoy-oblasti/