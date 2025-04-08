Актюбинка потребовала с законной жены своего любовника полмиллиона тенге

В Актобе оставленная супругом многодетная мама писала ему гневные сообщения в WhatsApp. Их прочитала нынешняя сожительница загулявшего мужа и подала на женщину в суд, передает "Диапазон".

Как стало известно из материалов дела, житель Актобе ушел от законной жены, с которой воспитывал шестерых детей, к другой женщине. Покинутая им многодетная мать стала присылать гневные сообщения в адрес загулявшего супруга.

Эти сообщения прочитала его нынешняя сожительница. Женщина посчитала, что его жена оскорбляет ее и подала на нее в суд, потребовала за моральный вред выплатить ей 500 тысяч тенге и привлечь ее к уголовной ответственности.

Автор спорных сообщений оказалась на скамье подсудимых в качестве обвиняемой в оскорблении и унижении чести и достоинства. Обвиняемая в суде объясняла, что ее супруг за время их семейной жизни не раз встречался с другими женщинами, периодически уходил из семьи.

В один из таких моментов она и стала писать на номер супруга гневные сообщения, но там не было ни слова о его нынешней любовнице. В конце обвиняемая отметила, что они помирились, муж уже вернулся в семью, и они продолжают воспитывать вместе шестерых детей.

Суд изучил спорные записи и установил, что это всего лишь диалог между двумя супругами, и там нет ни слова о другой женщине, которая посчитала себя оскорбленной. Дело закончилось оправдательным приговором.

Ранее в Жамбылской области оскорбления пассажирки по WhatsApp обернулись уголовным делом для таксиста, который был не удовлетворен оплатой проезда. Тем не менее конфликт закончился примирением.

В Астане суд встал на защиту казахстанки в деле об оскорблениях в WhatsApp. Женщина получала текстовые и аудиосообщения с нецензурными словами в неприличной форме. Виновной присудили штраф и возмещение морального вреда.