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Казахстанец отправил голосовые сообщения сотруднику суда и получил арест

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Смартфон на столе
Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане рассмотрено дело в отношении казахстанца, который ответил голосовыми сообщениями на извещение сотрудника о явке в суд. Действия посчитали неуважением и завели дело, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба судов Астаны в Telegram-канале, в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям рассмотрено дело в отношении казахстанца за проявление неуважения к суду (части 1, ст.653 КоАП).

По определению Верховного Суда, ранее на Л. было наложено денежное взыскание в размере более 78 тысяч тенге за неуважение к суду и закону.

"СМАС Астаны в рамках судебного контроля по определению Верховного суда направил Л. извещение о явке в суд. Получив извещение, Л. отправил в WhatsApp исполняющему обязанности руководителя администратора суда и секретаря судебного заседания голосовые сообщения, свидетельствующие о неуважении к суду и судье.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении", - пояснили в суде.

В суде казахстанец не признал свою вину, пояснив, что выражал свое личное мнение. В итоге решением суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее мы писали, что жителя Мангистауской области привлекли к ответственности за неуважение к суду - он пререкался и вступил в перепалку с судьей. Мужчина во время рассмотрения гражданского дела участвовал в судебном заседании онлайн посредством мобильной видеоконференцсвязи.

В процессе он проигнорировал распоряжения председательствующего, допустил пререкания и перепалки с судьей, чем нарушил установленные в суде правила и выразил явное пренебрежение к суду и другим участникам процесса.

Добавим, что по ч.1 ст.653 КоАП РК неуважение к суду, выразившееся в неявке в суд без уважительных причин участников процесса и иных лиц по повестке, извещению, уведомлению или вызову в случаях, когда дальнейшее рассмотрение дела в их отсутствие представляется суду невозможным, неподчинении распоряжениям председательствующего в судебном заседании, нарушении установленных в суде правил, а также иные действия (бездействие), явно свидетельствующие о неуважении к суду и (или) судье, влекут предупреждение либо штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233992-kazahstanec-otpravil-golosovye-soobshcheniya-sotrudniku-suda-i-poluchil-arest/