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Эзотерика

Мечтавшим об отдыхе на Бали казахстанцам понадобилась помощь полиции (видео)

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Бали
Бали. Иллюстративное фото: pixabay.com

Несколько семей из Актобе, мечтавших полететь на остров Бали, стали жертвами мошенницы. Полиция возбудила дело, передает сайт телеканала КТК.

Актюбинцы, мечтавшие отдохнуть на острове, поверили рекламе в соцсетях и перевели некой Салтанат, предлагавшей авторский тур, по миллиону тенге. 25 января они должны были вылететь из Алматы в столицу Малайзии Куала-Лумпур. Вот только из Казахстана никто из них так и не уехал.

"По приезде в Алматы она отключила свой телефон и не вышла с нами на контакт. И до сих пор на сегодняшний день наши деньги не возвращены, то есть с ее стороны услуги не предоставлены. Мы должны были полететь в Малайзию, дальше в Бали. Но сейчас около 40 человек обманутых в Казахстане", - поделился Арман Сабырбаев.

А вот на странице дамы, которая демонстрирует в соцсетях сказочные пейзажи Бали, десятки довольных клиентов. Люди танцуют, аппетитно перекусывают и катаются на яхтах. Пострадавшие говорят, она и сейчас активно рекламирует свои услуги. Но, по их словам, райское наслаждение в итоге для многих оборачивается настоящим кошмаром.

"Есть семьи, которые действительно ездили, но, поехав туда, не получили полноценно свои услуги, которые заказывали. Были моменты, когда семьи полетели в Таиланд и не могли вернуться. За свой счет купили билеты, сделали себе возврат. Некоторые не могли снять гостиницу. В общем, таких мошеннических действий от Салтанат очень много", - рассказал казахстанец Олжас Кожаев.

Шестеро пострадавших из Актобе теперь пытаются вернуть свои деньги с помощью полиции. Они написали заявление. Правоохранители уверяют, почти вышли на след предполагаемой аферистки.

"Установлено, что агентство пообещало организовать отдых за границей и получило от них предоплату. Однако потерпевшие не смогли получить ни обещанный отдых за границей, ни свои деньги. Общий ущерб составил около 3  миллионов тенге. В настоящее время личность подозреваемой установлена, принимаются меры к ее задержанию", - сообщили в полиции.

Сейчас пострадавшие актюбинцы активно ищут тех, кто, возможно, тоже купил тур, но так и не попал на побережье. Хотят совместными усилиями привлечь к ответственности предполагаемую аферистку.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233038-mechtavshim-ob-otdyhe-na-bali-kazahstancam-ponadobilas-pomoshch-policii-video/