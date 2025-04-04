Мечтавшим об отдыхе на Бали казахстанцам понадобилась помощь полиции (видео)

Несколько семей из Актобе, мечтавших полететь на остров Бали, стали жертвами мошенницы. Полиция возбудила дело, передает сайт телеканала КТК.

Актюбинцы, мечтавшие отдохнуть на острове, поверили рекламе в соцсетях и перевели некой Салтанат, предлагавшей авторский тур, по миллиону тенге. 25 января они должны были вылететь из Алматы в столицу Малайзии Куала-Лумпур. Вот только из Казахстана никто из них так и не уехал.

"По приезде в Алматы она отключила свой телефон и не вышла с нами на контакт. И до сих пор на сегодняшний день наши деньги не возвращены, то есть с ее стороны услуги не предоставлены. Мы должны были полететь в Малайзию, дальше в Бали. Но сейчас около 40 человек обманутых в Казахстане", - поделился Арман Сабырбаев.

А вот на странице дамы, которая демонстрирует в соцсетях сказочные пейзажи Бали, десятки довольных клиентов. Люди танцуют, аппетитно перекусывают и катаются на яхтах. Пострадавшие говорят, она и сейчас активно рекламирует свои услуги. Но, по их словам, райское наслаждение в итоге для многих оборачивается настоящим кошмаром.

"Есть семьи, которые действительно ездили, но, поехав туда, не получили полноценно свои услуги, которые заказывали. Были моменты, когда семьи полетели в Таиланд и не могли вернуться. За свой счет купили билеты, сделали себе возврат. Некоторые не могли снять гостиницу. В общем, таких мошеннических действий от Салтанат очень много", - рассказал казахстанец Олжас Кожаев.

Шестеро пострадавших из Актобе теперь пытаются вернуть свои деньги с помощью полиции. Они написали заявление. Правоохранители уверяют, почти вышли на след предполагаемой аферистки.

"Установлено, что агентство пообещало организовать отдых за границей и получило от них предоплату. Однако потерпевшие не смогли получить ни обещанный отдых за границей, ни свои деньги. Общий ущерб составил около 3 миллионов тенге. В настоящее время личность подозреваемой установлена, принимаются меры к ее задержанию", - сообщили в полиции.

Сейчас пострадавшие актюбинцы активно ищут тех, кто, возможно, тоже купил тур, но так и не попал на побережье. Хотят совместными усилиями привлечь к ответственности предполагаемую аферистку.

Источник: КТК