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На рассылку о референдуме в Казахстане отреагировали в полиции

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Пожилой мужчина держит в руках телефон
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: Hiraman / Getty Images

Через мессенджеры среди казахстанцев распространяется информация о предстоящем обсуждении вопроса о проведении референдума в Казахстане. В полиции отреагировали на информацию, передает NUR.KZ.

В Департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что по факту распространения ложной информации задержаны двое граждан.

"В социальных сетях распространяется ложная информация о якобы предстоящем обсуждении вопроса проведения референдума на сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Сотрудниками полиции Карагандинской области за распространение фейковой информации установлены, задержаны и привлечены к административной ответственности двое жителей области. Проверка продолжается", - отмечается в сообщении полиции в Instagram-аккаунте.

Сообщается, что и остальные лица, распространившие недостоверные сведения, также будут привлечены к ответственности.

В полиции предупреждают - распространение ложной информации влечет ответственность, предусмотренную законом.

Ранее мы писали о случае, когда ранее в TikTok и других социальных сетях распространялась информация о Международном дне насилия, который якобы состоится 24 апреля. Это оказалось фейком.

До этого в Алматы привлекли к административной ответственности двух человек, распространявших фейки о землетрясении в городе.

Добавим, что согласно статье 274 УК РК, Распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, –  

наказывается штрафом в размере до 1000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232779-rassylka-v-seti-o-provedenii-referenduma-v-policii-sdelali-zayavlenie/