Казахстанка из-за технического сбоя лишилась крупной суммы, внесенной через банкомат

В Уральске задержали подозреваемых в краже денег из терминала. Сделать это удалось из-за технического сбоя - ранее деньги положила в купюроприемник горожанка, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, вечером 28 марта в одном из торговых домов неизвестные похитили 680 тысяч тенге из ячейки банковского терминала. Эти деньги принадлежали 53-летней горожанке.

"Она загрузила деньги в купюроприемник и, посчитав, что операция завершена, отошла. В этот момент произошел технический сбой, подозреваемые воспользовались этим. Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых, которые поделили между собой деньги", - рассказали в МВД.

Отмечается, что один из задержанных ранее имел судимость.

По данному факту ведется досудебное расследование.

Ранее мы рассказали, что делать, если банкомат принял купюры, но не зачислил их на счет. Прежде всего, необходимо немедленно обратиться в службу поддержки банка, не отходя от устройства. Если банк отказывает в возврате средств, рекомендуется подать жалобу в Департамент защиты прав потребителей финансовых услуг.

Также при обналичивании денег в банкомате может возникнуть сбой, когда устройство выдает не всю сумму. Поэтому следует проявлять бдительность и пересчитывать деньги на месте, не отходя от устройства. При обнаружении недостачи нужно обратиться в службу поддержки.