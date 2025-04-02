Мужчину избили до смерти в бане в Павлодаре

Трагедия произошла накануне в Павлодаре мужчину избили до смерти - произошедшее прокомментировали в пресс-службе ДП региона, передает NUR.KZ.

Кадры произошедшего опубликовали в Telegram-канале "Типичный Павлодар". Автор указал, что были избиты два человека, к сожалению, один из них скончался от полученных травм.

На кадрах видно, как несколько одетых мужчин избивают двух посетителей в нижнем белье в помещении со столами. Как указали комментаторы, видео было снято в бане.

В Instagram-аккаунте ДП Павлодарской области говорится, что было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

По горячим следам задержаны двое подозреваемых - они водворены в ИВС.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного расследования всех обстоятельств и мотивов преступления", - пояснили в полиции.

Согласно положениям статьи 106 УК РК, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.