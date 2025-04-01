Оперслужбы съехались к ресторану в Павлодаре из-за растраты собранных на корпоратив денег

Жительница Павлодара растратила деньги, которые собрали на новогодний корпоратив, и сообщила о бомбе в ресторане, что обернулось для нее ограничением свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, жительница Павлодара осуждена на 1 год и 6 месяцев ограничения свободы за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

В декабре прошлого года, в период новогодних мероприятий, на пульт "102" Центра оперативного управления поступил звонок от девушки о том, что в одном из ресторанов Павлодара якобы заложена бомба.

На место происшествия незамедлительно прибыли все силы экстренного реагирования. Прибывшие саперы провели обследование. К счастью, ничего подозрительного не нашли.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в тот же день полиция установила и задержала 27-летнюю жительницу областного центра. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбудили уголовное дело.

Стражи порядка установили, что павлодарка, работая в одном из салонов, вызвалась организовать мероприятие к Новому году. В ноябре начала собирать денежные средства на новогодний корпоратив якобы для предоплаты.

"Однако деньги растратила по своему усмотрению, надеясь к указанному сроку накопить. Но в день Х, позвонив в ресторан, выяснила, что свободных мест нет, да и денег не было. Не придумав ничего лучше, женщина набрала "102", - рассказали в ДП Павлодарской области.

К моменту, когда коллеги собрались у ресторана, полицейские производили эвакуацию гостей.

"Как позже установили следователи, павлодарка использовала старую SIM-карту, а после звонка вытащила ее и выкинула по дороге в ресторан, поставив в телефон действующую SIM-карту", - отметили в ведомстве.

Кстати, на момент совершения преступления женщина находилась на 8 месяце беременности. На суде мать троих детей вину в содеянном признала.

Отметим, что по ст.273 УК РК заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (более 19,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в преддверии Нового года стало известно, что в Павлодаре из ресторана эвакуировали 50 человек, которые собрались на празднование корпоратива. Также эвакуировали 15 человек из числа персонала. Поступил звонок о заложенной бомбе, к месту съехались все оперативные службы города.