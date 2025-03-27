Найденного в землянке мужчину осудили в СКО

В СКО вынесли приговор мужчине, который скрывался в землянке в лесу после скотокрадства и квартирной кражи. Ранее он уже был судим, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в декабре прошлого года департамент полиции сообщил о задержании 48-летнего жителя района Жумабаева, который скрывался от правосудия в лесной землянке. Полицейские нашли его, идя по следам украденной лошади, и застали мужчину за разделкой туши животного.

Начальник районного отдела полиции Асан Мейрамов рассказал, что ранее он был осужден за две квартирные кражи. В одном случае он вынес из пустовавшего дома спутниковую антенну с приставкой, ковры и половики. Антенну продал за две бутылки водки, остальное выбросил, не сумев реализовать.

Из другого дома мужчина украл продукты, телефон и планшет. Так и не найдя покупателя, телефон оставил себе, а планшет вскоре потерял.

Позднее, уже получив наказание в виде ограничения свободы, он проигнорировал необходимость учета в службе пробации.

Мужчина повторно проник в дом, где уже совершал преступление, запасся провизией и скрылся в густых лесопосадках близ автодороги Булаево - Молодогвардейское, где обустроил землянку с печкой.

Из леса он совершил еще одну вылазку - в село, где некогда работал на частном подворье. Хорошо зная обстановку в доме, преступник украл объезженного жеребца, седло, уздечку и валенки.

Как отмечает полковник полиции Мейрамов, к этому времени оперативники районного отдела полиции уже не сомневались в личности злоумышленника.

Материалы расследования передали в суд, который признал мужчину виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что на севере Казахстана в самодельной землянке скрывался подозреваемый в двух преступлениях. Чтобы обнаружить мужчину, полицейские шли по следам около 30 км.

По данным полиции, данный гражданин ранее был осужден за квартирную кражу и приговорен к трем годам и шести месяцам ограничения свободы, однако скрылся, не встав на пробационный контроль.