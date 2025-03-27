Порно с детьми продавали за 2500 тенге в Казахстане
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Прокуратурой Туркестанской области в ходе проведения анализа Telegram обнаружен платный канал для просмотра фото/видеоматериалов порнографического характера, в том числе с участием несовершеннолетних, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.
Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Туркестанской области, по данному факту путем вынесения постановления инициировано проведение оперативно-розыскных мероприятий.
Так, в ходе проверки установлено, что в Telegram за 2500 тенге предлагали порнографические ролики, в числе которых присутствовали материалы в отношении несовершеннолетних и школьников.
Всего у канала зарегистрировано 8012 подписчиков. Аудитория сети из Казахстана и стран СНГ.
По результатам специальных мероприятий были определены организаторы сайта и дропперы, которым платили деньги за просмотр, вход и подписку.
14.03.2025 г. при координаций прокуратуры управлением по борьбе с организованной преступностью в Туркестанской и Кызылординской областях задержаны члены данной группы.
Организатор ранее привлекался за тяжкое преступление, в настоящее время он находится под арестом.
По данным фактам начато досудебное расследование по ст.311 и ч.1 ст.312 УК РК.
Кроме того, по указанию прокуратуры начата проверка в отношении 8 тысяч подписчиков в Telegram на предмет наличия в их действиях признаков педофилии и выявления ранее осужденных за аналогичные преступления.
В случае подтверждения противоправного умысла такие лица будут взяты на учет уполномоченными и правоохранительными органами.
Добавим, что согласно ст.311 УК РК незаконные изготовление в целях распространения или рекламирования, распространение, рекламирование порнографических материалов или предметов, а равно незаконные перемещение или торговля печатными изданиями, кино- или видеоматериалами, изображениями или иными предметами порнографического характера наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
А в соответствии с ч.1 ст.312 УК РК изготовление, хранение или перемещение через Государственную границу Республики Казахстан в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования либо распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2230925-porno-s-detmi-prodavali-za-2500-tenge-v-kazahstane/