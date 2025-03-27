Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Порно с детьми продавали за 2500 тенге в Казахстане

Опубликовано:

Задержание на юге Казахстана
Задержание. Кадр из видео: t.me/GenPr

Прокуратурой Туркестанской области в ходе проведения анализа Telegram обнаружен платный канал для просмотра фото/видеоматериалов порнографического характера, в том числе с участием несовершеннолетних, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Туркестанской области, по данному факту путем вынесения постановления инициировано проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Так, в ходе проверки установлено, что в Telegram за 2500 тенге предлагали порнографические ролики, в числе которых присутствовали материалы в отношении несовершеннолетних и школьников.

Всего у канала зарегистрировано 8012 подписчиков. Аудитория сети из Казахстана и стран СНГ.

По результатам специальных мероприятий были определены организаторы сайта и дропперы, которым платили деньги за просмотр, вход и подписку.

14.03.2025 г. при координаций прокуратуры управлением по борьбе с организованной преступностью в Туркестанской и Кызылординской областях задержаны члены данной группы.

Организатор ранее привлекался за тяжкое преступление, в настоящее время он находится под арестом.  

По данным фактам начато досудебное расследование по ст.311 и ч.1 ст.312 УК РК.

Кроме того, по указанию прокуратуры начата проверка в отношении 8 тысяч подписчиков в Telegram на предмет наличия в их действиях признаков педофилии и выявления ранее осужденных за аналогичные преступления.

В случае подтверждения противоправного умысла такие лица будут взяты на учет уполномоченными и правоохранительными органами.

Добавим, что согласно ст.311 УК РК незаконные изготовление в целях распространения или рекламирования, распространение, рекламирование порнографических материалов или предметов, а равно незаконные перемещение или торговля печатными изданиями, кино- или видеоматериалами, изображениями или иными предметами порнографического характера наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

А в соответствии с ч.1 ст.312 УК РК изготовление, хранение или перемещение через Государственную границу Республики Казахстан в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования либо распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества. 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2230925-porno-s-detmi-prodavali-za-2500-tenge-v-kazahstane/