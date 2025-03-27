Порно с детьми продавали за 2500 тенге в Казахстане

Прокуратурой Туркестанской области в ходе проведения анализа Telegram обнаружен платный канал для просмотра фото/видеоматериалов порнографического характера, в том числе с участием несовершеннолетних, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Туркестанской области, по данному факту путем вынесения постановления инициировано проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Так, в ходе проверки установлено, что в Telegram за 2500 тенге предлагали порнографические ролики, в числе которых присутствовали материалы в отношении несовершеннолетних и школьников.

Всего у канала зарегистрировано 8012 подписчиков. Аудитория сети из Казахстана и стран СНГ.

По результатам специальных мероприятий были определены организаторы сайта и дропперы, которым платили деньги за просмотр, вход и подписку.

14.03.2025 г. при координаций прокуратуры управлением по борьбе с организованной преступностью в Туркестанской и Кызылординской областях задержаны члены данной группы.

Организатор ранее привлекался за тяжкое преступление, в настоящее время он находится под арестом.

По данным фактам начато досудебное расследование по ст.311 и ч.1 ст.312 УК РК.

Кроме того, по указанию прокуратуры начата проверка в отношении 8 тысяч подписчиков в Telegram на предмет наличия в их действиях признаков педофилии и выявления ранее осужденных за аналогичные преступления.

В случае подтверждения противоправного умысла такие лица будут взяты на учет уполномоченными и правоохранительными органами.

Добавим, что согласно ст.311 УК РК незаконные изготовление в целях распространения или рекламирования, распространение, рекламирование порнографических материалов или предметов, а равно незаконные перемещение или торговля печатными изданиями, кино- или видеоматериалами, изображениями или иными предметами порнографического характера наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

А в соответствии с ч.1 ст.312 УК РК изготовление, хранение или перемещение через Государственную границу Республики Казахстан в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования либо распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества.