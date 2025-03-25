Жительницу Актау наказали за неповиновение полиции во время Наурыза

Во время празднования Наурыза в Актау произошел конфликт между полицейскими и прокатчиками лошадей, момент попал на видео, сообщает издание Lada.kz.

По данным издания, праздник на набережной закончился конфликтом между полицейскими и прокатчиками лошадей. В распоряжении Lada.kz оказалось видео, где видно, как стражи порядка применяют силу, чтобы снять девушку с животного.

"Как пояснили в полиции, на площади было много людей, в том числе детей. Чтобы избежать происшествий, полицейские попросили владельцев животных покинуть территорию. Однако одна из участниц отказалась, за что на нее составили протокол по статье 667 КоАП РК "("Неповиновение сотруднику полиции").

Лошадей временно отвезли в спецприемник - к вечеру их вернули владельцам. А вот девушке теперь грозит либо штраф в 117 960 тенге, либо до 15 суток ареста", - сказано в публикации.

Напомним, несколько дней назад во время празднования Наурыза в селе Кызылшаруа в Жамбылской области лошадь, испугавшись, выбежала в сторону зрителей. К счастью, обошлось без пострадавших.