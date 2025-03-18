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Почти 5 млн тенге потеряли казахстанцы, которые пользовались WhatsApp

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Девушка держит в руках смартфон
Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: Tatiana Meteleva / Getty Images

Пользователи мессенджера WhatsApp из семи областей Казахстана и Алматы лишились более 4,8 млн тенге. Подозреваемые в мошенничестве преданы суду, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру ЗКО.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой Каратобинского района Западно-Казахстанской области суду предана группа подозреваемых в мошенничестве путем хищения денег у пользователей WhatsApp.

"В мошеннических схемах активное участие принимал дроппер, через банковский счет которого выведены денежные средства на сумму более 4,8 млн тенге", - отметили в прокуратуре ЗКО.      

Среди потерпевших имеются жители Западно-Казахстанской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей, а также области Жетісу и Алматы.

В настоящее время прокуратурой Каратобинского района обвиняемые преданы суду по ч.2, 3 ст.190 УК РК.

Популярный в Казахстане мессенджер WhatsApp используют и мошенники. Они обманом взламывают аккаунт за аккаунтом, параллельно устраивая "денежные сборы".

Мошенники начинают рассылать сообщения друзьям и знакомым своей жертвы с просьбой дать в долг. Некоторые пользователи могут, не задумываясь, отправить деньги по указанным реквизитам, ведь попросил их близкий человек.

А проживающих за границей казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества в чатах для соотечественников в Telegram и WhatsApp, где люди обмениваются информацией и помогают друг другу. Мошенники предлагают услуги обмена валюты на более выгодных условиях, чем обычно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2228943-pochti-5-mln-tenge-poteryali-kazahstancy-kotorye-polzovalis-whatsapp/