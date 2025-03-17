Подошли к толпе возле караоке: на сотрудника СОБР напали в Костанайской области

В Костанайской области вынесли приговор местному жителю за применение насилия в отношении сотрудника СОБРа ночью возле караоке-бара, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело за применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей (ч.3 ст.380 УК РК), рассмотрели в Аркалыкском городском суде.

В январе 2025 года в ночное время возле караоке-бара в Аркалыке образовалась толпа. В целях обеспечения общественного порядка к заведению подошли сотрудники СОБР.

"Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурными словами в адрес указанных сотрудников. На замечания одного из сотрудников он не реагировал, а затем нанес ему рукой один удар в сторону лица", - установил суд.

В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.

Потерпевший, поддержав обвинение, просил привлечь подсудимого к уголовной ответственности по закону.

"Подсудимый не признал свою вину в предъявленном ему обвинении, просил суд оправдать его в связи с отсутствием в его действиях состава указанного уголовного преступления и не лишать его свободы", - отметили в суде.

Обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, суд не установил.

Обстоятельствами, отягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого, признали совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с установлением на весь назначенный срок наказания пробационного контроля.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.380 УК РК применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих служебных обязанностей, наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (более 15,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.