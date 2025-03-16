"Перекрыл кусок пирога": высокопоставленному чиновнику вынесли приговор в Павлодаре

Вынесен приговор руководителю управления ветеринарии Павлодарской области Айдару Увалиеву. Высокопоставленного чиновника обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, передает "Ирбис TV".

По версии следствия, Айдар Увалиев провел махинации с госзакупками, чтобы оплатить свой кредит. Также летом 2024 года выдал нескольким работникам премии, но с условием, что половину от суммы они вернут ему обратно.

На заседании в межрайонном суде по уголовным делам адвокат руководителя управления ветеринарии заявил, что дело заказное.

Однако суд пришел к выводу, что вина доказана, назначив чиновнику полтора года ограничения свободы. Также Айдару Увалиеву пожизненно запретили работать на госслужбе.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее стало известно, что идет суд по делу руководителя управления ветеринарии Павлодарской области.

По версии следствия, Айдар Увалиев распорядился, чтобы областная ветстанция провела госзакупки по очистке от снега скотомогильников в Экибастузской сельской зоне.

Победила в конкурсе якобы доверенная компания, которая уборкой не занималась, а делать это заставили ветврачей. В итоге, по материалам дела, бюджетные деньги перечислили, и почти 1,3 млн тенге отправили на погашение кредита госслужащего.

Также чиновника обвинили в том, что летом 2024 года он выделил деньги на премирование 7 работников, но с условием, что половину средств вернут ему. Таким образом, по материалам суда, он получил 780 тысяч тенге.

В суде услышать позицию Айдара Увалиева не удалось. Его адвокат заявил, что они отказываются давать показания в присутствии СМИ и рассматривают данное дело как заказное.

В итоге журналистов попросили покинуть заседание. Перед этим зачитали обращение жителей Щербактинского района и глав крестьянских хозяйств в защиту Айдара Увалиева.

"Таких честных специалистов, как Увалиев, очень тяжело найти в данный отрезок времени. Несомненно, сегодня та старая советская закалка многих не устраивает. Все обвинение в отношении Увалиева продиктовано заказом третьих лиц, которым он перекрыл бесплатный кусок бюджетного пирога", - зачитала обращение судья межрайонного суда по уголовным делам Жулдуз Тлегенова.