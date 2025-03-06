Как казахстанцам дозвониться до скорой, если 103 не отвечает, объяснили в Минздраве
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В Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали об альтернативных каналах дозвона до скорой помощи, если по номеру 103 не отвечают, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.
Как отметили в ведомстве, в последнее время казахстанцы стали жаловаться на случаи недозвона на пульт 103 диспетчеров скорой помощи. К примеру, 3 марта жители Алматы не могли вызвать медиков.
"В Национальном координационном центре экстренной медицины, по инциденту, связанному со сбоем связи на линии 103, была проведена техническая экспертиза. Причиной недозвона стала некорректная работа E1-потока со стороны оператора связи.
Для устранения данной проблемы были незамедлительно предприняты меры по стабилизации связи. В настоящее время телефонная связь функционирует в штатном режиме", - рассказали в Минздраве.
В НКЦЭМ предупреждают, что возможной причиной нарушения связи при наборе 103 могут быть и сбои в работе мобильной связи по линии оператора, некоторые модели телефонов могут не поддерживать связь с экстренными службами либо производят неверную переадресацию.
Кроме того, как пояснили в ведомстве, при дозвоне на номера 103 необходимо добавлять префикс 9 перед набираемым номером.
Для вызова бригад скорой помощи в регионах можно воспользоваться следующими альтернативными каналами связи:
Область Абай: 112 и 9103
- 51-67-19
- 51-61-23
- 51-68-06
- 87055064272
- 87057982466
- 87470899244
Акмолинская область: 112 и 9103
- +7 (7162) 264749
- +8 (7084443027)
- 87084443027
- 87162551243
- 87788709179
- 87162251973
- 87162250073
- 87162250873
Call-центр поддержка пациента: 87788709179; 87162551243
Актюбинская область: 109, 112 и 9103
- 51-26-05
- 51-26-09
- 51-26-11
- 51-26-61
Алматинская область: 112, 102 и 9103
- 87277472924
- 87277472926
- 87277472928
Атырауская область: 109, 112 и 9103
- 8(7122)204505
- 519464, 522718,
- 508946, 509341.
- +77013613052, +77013613049, +77025933677, +77758370374, +77780192511.
Восточно-Казахстанская область: 112 и 9103
Жамбылская область – дополнительная связь: 112 и 9103
- 34-84-36, 45-05-85,
- Call-центр: 43-76-78, 54-99-56, 45-23-79, 54-64-57.
- город Шу – 8 (7264) 3-2-13-03,
- Таласский район – 8(72644)6-01-68,
- Байзакский район – 87022946069,
- Мойынкумский район – 87022946293.
- Жетысуская область: 112 и 9103
- Телеграмм бот: @t103bot.
Западно-Казахстанская область: 112 и 9103
- 51-82-55
Карагандинская область: 112 и 9103
Костанайская область: 112 и 9103
- 87142 265382
- 87142 260027
Кызылординская область: 112 и 9103
- 400001
Мангистауская область: 112 и 9103
- +7 (7292) 42-43-46
- 42-43-45
- +7700-430-88-09
Павлодарская область: 112, 109 и 9103
- +7 (7182) 536430
- 347126
- +7710137318
- +7710137276.
Северо-Казахстанская область: 112 и 9103
- 87152460008
Туркестанская область: 112 и 9103
- +7(708)-478-97-78
- +7(708)-705-46-49
Улытауская область: 112, 109 и 9103
- 76-74-82
Шымкент: 112 и 9103
- 41-74-38,41-74-37
- 41-74-35, 41-74-34,
- 41-74-33, 41-74-32,
- 41-74-43,
- 41-74-44,
- 41-74-40,
- 41-74-39,
- 87053666630,
- 87014446695
- Алматы: 112 и 9103
"В случае не дозвона на короткий номер «103» при падении потока Е1, звонки автоматически переходят на резервные каналы связи.
В случае не дозвона на городские номера, вызов поступает в ЕДДС 112 и 9103 по линии ДЧС Алматы", - добавили в Минздраве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2225873-kak-kazahstancam-dozvonitsya-do-skoroy-esli-103-ne-otvechaet-obyasnili-v-minzdrave/