Как казахстанцам дозвониться до скорой, если 103 не отвечает, объяснили в Минздраве

В Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали об альтернативных каналах дозвона до скорой помощи, если по номеру 103 не отвечают, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

Как отметили в ведомстве, в последнее время казахстанцы стали жаловаться на случаи недозвона на пульт 103 диспетчеров скорой помощи. К примеру, 3 марта жители Алматы не могли вызвать медиков.

"В Национальном координационном центре экстренной медицины, по инциденту, связанному со сбоем связи на линии 103, была проведена техническая экспертиза. Причиной недозвона стала некорректная работа E1-потока со стороны оператора связи.

Для устранения данной проблемы были незамедлительно предприняты меры по стабилизации связи. В настоящее время телефонная связь функционирует в штатном режиме", - рассказали в Минздраве.

В НКЦЭМ предупреждают, что возможной причиной нарушения связи при наборе 103 могут быть и сбои в работе мобильной связи по линии оператора, некоторые модели телефонов могут не поддерживать связь с экстренными службами либо производят неверную переадресацию.

Кроме того, как пояснили в ведомстве, при дозвоне на номера 103 необходимо добавлять префикс 9 перед набираемым номером.

Для вызова бригад скорой помощи в регионах можно воспользоваться следующими альтернативными каналами связи:

Область Абай: 112 и 9103

51-67-19

51-61-23

51-68-06

87055064272

87057982466

87470899244

Акмолинская область: 112 и 9103

+7 (7162) 264749

+8 (7084443027)

87084443027

87162551243

87788709179

87162251973

87162250073

87162250873

Call-центр поддержка пациента: 87788709179; 87162551243

Актюбинская область: 109, 112 и 9103

51-26-05

51-26-09

51-26-11

51-26-61

Алматинская область: 112, 102 и 9103

87277472924

87277472926

87277472928

Атырауская область: 109, 112 и 9103

8(7122)204505

519464, 522718,

508946, 509341.

+77013613052, +77013613049, +77025933677, +77758370374, +77780192511.

Восточно-Казахстанская область: 112 и 9103

Жамбылская область – дополнительная связь: 112 и 9103

34-84-36, 45-05-85,

Call-центр: 43-76-78, 54-99-56, 45-23-79, 54-64-57.

город Шу – 8 (7264) 3-2-13-03,

Таласский район – 8(72644)6-01-68,

Байзакский район – 87022946069,

Мойынкумский район – 87022946293.

Жетысуская область: 112 и 9103

Телеграмм бот: @t103bot.

Западно-Казахстанская область: 112 и 9103

51-82-55

Карагандинская область: 112 и 9103

Костанайская область: 112 и 9103

87142 265382

87142 260027

Кызылординская область: 112 и 9103

400001

Мангистауская область: 112 и 9103

+7 (7292) 42-43-46

42-43-45

+7700-430-88-09

Павлодарская область: 112, 109 и 9103

+7 (7182) 536430

347126

+7710137318

+7710137276.

Северо-Казахстанская область: 112 и 9103

87152460008

Туркестанская область: 112 и 9103

+7(708)-478-97-78

+7(708)-705-46-49

Улытауская область: 112, 109 и 9103

76-74-82

Шымкент: 112 и 9103

41-74-38,41-74-37

41-74-35, 41-74-34,

41-74-33, 41-74-32,

41-74-43,

41-74-44,

41-74-40,

41-74-39,

87053666630,

87014446695

Алматы: 112 и 9103

"В случае не дозвона на короткий номер «103» при падении потока Е1, звонки автоматически переходят на резервные каналы связи.

В случае не дозвона на городские номера, вызов поступает в ЕДДС 112 и 9103 по линии ДЧС Алматы", - добавили в Минздраве.