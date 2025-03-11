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Актюбинка лишилась 1,6 млн тенге после звонка о проверке счетчиков

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Телефонный разговор
Женщина разговаривает по телефону. Иллюстративное фото: Kobus Louw / Getty Images

Жительница Актобе потеряла 1,6 млн тенге после звонка от якобы "сотрудника газовой службы" о проверке счетчиков, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Актобе 52-летней потерпевшей на мобильный телефон позвонил неизвестный человек через мессенджер WhatsApp, представившись сотрудником газовой службы. Он попросил женщину предоставить секретный код, который был отправлен ей с номера 1414 для проверки газового счетчика.

"Позднее звонивший представился сотрудником банка, сообщив, что на имя женщины кто-то пытается оформить кредит. Под предлогом предотвращения мошенничества преступник убедил ее оформить кредит на сумму 1,6 млн тенге. Жертва получила кредит через приложение и перевела полученные средства на банковскую карту, предоставленную злоумышленником", - рассказали в ДП Актюбинской области.

Общий ущерб составил 1,6 млн тенге. В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления личности подозреваемых и привлечения их к ответственности.

Департамент полиции призвал граждан не доверять незнакомцам, которые просят предоставить личные данные или совершить финансовые операции. В случае подозрительных звонков или сообщений следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что в Актобе мошенники начали представляться сотрудниками коммунальных служб. Они используют схемы с якобы заменой счетчиков и требуют коды подтверждения с номера 1414. Так, один из горожан оформил кредиты в трех банках и перевел более 7 млн тенге на указанный мошенниками счет.

Жителей Караганды также предупредили о случаях мошенничества, связанных со звонками неизвестных от имени сотрудников компании ТОО "Қарағанды су". В компании подчеркнули, что их специалисты не звонят потребителям для замены приборов учета и не требуют SMS-коды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227097-aktyubinka-lishilas-1-6-mln-tenge-posle-zvonka-o-proverke-schetchikov/