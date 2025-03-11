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Акмолинец на ж/д вокзале плевал на пол и пинал ногами стулья

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Мужчина в суде
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: Suriyapong Thongsawang / Getty Images

Несколько суток ареста назначили мужчине за мелкое хулиганство на вокзале - он плевал на пол и пинал стулья ногами, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении за совершение действий, выражающих неуважение к окружающим и нарушающих общественный порядок и спокойствие (ч.1 ст.434 КоАП), рассмотрели в Жаксынском районном суде.

"В зале ожидания железнодорожного вокзала мужчина, нарушая порядок, плевал на пол и пинал ногами стулья", - установил суд.

Постановлением суда мужчине назначили административный арест на 5 суток.

Добавим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее в Алматинской области задержали двух иностранных граждан, которые в 2 часа ночи, будучи в нетрезвом состоянии и полуголом виде, громко кричали во дворе микрорайона "Алтын ауыл" в Каскелене. Им назначили наказание в виде административного ареста по 15 суток каждому.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227071-akmolinec-na-zh-d-vokzale-pleval-na-pol-i-pinal-nogami-stulya/