"Верни 2 млн тенге": конфликт из-за фазенды стал причиной убийства в Талдыкоргане

Признанного виновным в убийстве казахстанца приговорили к длительному лишению свободы, а также обязали выплатить более 27 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Жетісу.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по факту убийства и умышленного уничтожения чужого имущества (ч.1 ст.99, п.1,5 ч.2 ст.202 УК) рассмотрели в СМУС области Жетісу.

Выяснилось, что в октябре прошлого года подсудимый случайно встретил в Талдыкоргане своего знакомого, который торопился и предложил тому сесть в его автомобиль.

В ходе разговора с водителем подсудимый затронул тему арендуемого у него крестьянского хозяйства (фазенды). На это знакомый подсудимого заявил, что не собирается его продавать.

Согласно материалам суда, в ответ подсудимый потребовал: "Если не продаешь, тогда верни мне 2 миллиона тенге, которые я выплатил за 5 месяцев". Между мужчинами разгорелся конфликт.

Видя, что ссора накаляется, водитель остановил машину и нанес подсудимому один удар кулаком в лицо.

"Подсудимый, охваченный яростью, схватил нож, лежавший у него под ногами, и дважды ударил водителя в шею и в живот. Убедившись, что тот скончался, он уложил тело на заднее сиденье автомобиля и скрылся с места преступления", - установил суд.

Как отметили в суде, позже подсудимый вернулся на место происшествия, чтобы убедиться, что его знакомый, владелец крестьянского хозяйства, не подает признаков жизни.

"Затем, чтобы уничтожить следы преступления, он вывез тело и автомобиль убитого в лесной массив вдоль трассы Талдыкорган - Карабулак, облил машину с телом бензином и полностью сжег, после чего скрылся", - говорится в сообщении суда.

Прокурор просил признать мужчину виновным и назначить ему наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы, а представитель потерпевшего - наказать по всей строгости закона. Сторона защиты и подсудимый просили о минимальном наказании.

Вина подсудимого, помимо его признания, подтверждалась показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими собранными по делу доказательствами.

Приговором суда мужчину признали виновным по всем статьям. Ему назначили наказание окончательно в виде лишения свободы сроком на 15 лет 6 месяцев.

С подсудимого в пользу потерпевшего взыскано свыше 27 миллионов тенге в счет возмещения материального и морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

В соответствии с п.1,5 ч.2 ст.202 УК РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом и причинившее крупный ущерб, наказывается штрафом в размере от 3 тыс. до 7 тыс. МРП (от почти 11,8 млн до более 27,5 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, что 8 октября 2024 года на объездной дороге в Талдыкоргане обнаружили сгоревший автомобиль KIA К7, в салоне которого находилось обгоревшее тело мужчины. Полиция возбудила по факту уголовное дело и назначила экспертизу.

На основе собранных вещественных доказательств оперативники задержали 37-летнего местного жителя, который, по информации ДП области Жетісу, признался в совершении преступления.