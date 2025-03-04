Более 28 млн тенге пропали с банковского счета казахстанца (видео)

В Казахстане раскрыли крупное киберпреступление, связанное с переводом 28,4 млн тенге на неизвестные счета, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Мангистауской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных управлением по борьбе с киберпреступностью, было раскрыто преступление, связанное с незаконным переводом денег.

"С депозитного счета гражданина злоумышленники перевели 28 430 000 тенге на счета неизвестных лиц", - уточнили в ДП Мангистауской области.

Данное преступление квалифицируется по ч.4 ст.190 УК РК.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в Астане были задержаны три человека, из которых двое являются жителями Актау, а один - Карагандинской области.

"Установлено, что на их банковские счета поступали деньги потерпевшего. Лидер преступной группы, житель Актау, скрывался на территории города, однако был обнаружен и задержан", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания. Следственные мероприятия продолжаются.

Отметим, что по ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.