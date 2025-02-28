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Два департамента КНБ провели задержание казахстанца

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Задержанный КНБ
Задержанный. Фото: t.me/knbgov_kz

В феврале 2025 года департаментами КНБ по Жамбылской области и Алматы при координации органов прокуратуры пресечен канал поставки наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. У него изъято 13 кг психотропного вещества "мефедрон".

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - добавили в КНБ.

Отметим, что согласно части 3 статьи 297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Также КНБ при координации Генеральной прокуратуры был пресечен региональный канал поставок наркотических средств из южных областей Казахстана в Астану. Подозреваемых поместили под стражу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2224395-dva-departamenta-knb-proveli-zaderzhanie-kazahstanca/