Два департамента КНБ провели задержание казахстанца

В феврале 2025 года департаментами КНБ по Жамбылской области и Алматы при координации органов прокуратуры пресечен канал поставки наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. У него изъято 13 кг психотропного вещества "мефедрон".

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - добавили в КНБ.

Отметим, что согласно части 3 статьи 297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Также КНБ при координации Генеральной прокуратуры был пресечен региональный канал поставок наркотических средств из южных областей Казахстана в Астану. Подозреваемых поместили под стражу.