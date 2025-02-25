Казахстанец хотел купить авто за 47 тыс. долларов в Китае, но большую часть денег конфисковали

Казахстанец не задекларировал 47 тыс. долларов, на которые хотел купить авто в Китае. Ему назначили штраф в 4,5 млн тенге и конфисковали 37 тыс. долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, материалы административного дела в отношении казахстанца, превысившего допустимый размер перевозимых денег, рассмотрел Панфиловский районный суд области Жетісу.

Житель области Жетісу, намереваясь купить автомобиль в Китае, приобрел в пункте обмена валют 47 300 долларов США. Эти деньги были обнаружены в его ручной клади при прохождении таможенного досмотра на КПП "Нұр жолы".

В соответствии с таможенным законодательством гражданин вправе провозить не более 10 тыс. долларов США. Суммы, превышающие этот лимит, подлежат обязательному письменному декларированию.

Суд не принял во внимание пояснения казахстанца о том, что половина суммы принадлежит двум друзьям, поскольку доказательства этого не были представлены.

"Вина правонарушителя в совершении правонарушения подтверждается протоколами об административном правонарушении, актами задержания товаров и документов на них, объяснительными, актом таможенного осмотра, видеозаписями и другими материалами дела", - отметили в суде.

Непризнание вины суд расценил как способ защиты и уклонения от административной ответственности.

"К показаниям свидетелей суд отнесся критически, поскольку они стремились освободить правонарушителя от административной ответственности. Кроме того, со дня задержания денежных средств до рассмотрения дела в суде ни один из свидетелей не обращался в органы или суд с заявлением о нарушении своих имущественных прав и интересов", - уточнили в суде.

При этом факт обнаружения 47 300 долларов США в рюкзаке казахстанца не оспаривался. Смягчающих и отягчающих обстоятельств установлено не было.

По данным Национального банка, на момент совершения правонарушения курс доллара США составил 484,19 тенге.

Учитывая характер правонарушения и установленные обстоятельства, мужчину признали виновным по ч.3 ст.551 КоАП. Ему назначили административное взыскание - штраф в размере 4,5 млн тенге с конфискацией 37 300 долларов США в доход государства.

10 тыс. долл. США, не превышающие лимит обязательного декларирования, вернули владельцу. Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.551 КоАП РК недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию, влечет штраф в размере 25% от недекларированной либо недостоверно декларированной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов с конфискацией недекларированных либо недостоверно декларированных денежных средств и денежных инструментов.