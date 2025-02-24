Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Микрозаймы выдавали умершим в Казахстане

Опубликовано:

Телефон с надписью "Кредит онлайн" лежит на купюрах тенге
Смартфон и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Тысячи казахстанцев пострадали от кибермошенников в прошлом году - в Генпрокуратуре рассказали, какие способы обмана используют злоумышленники, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.

Состоялось заседание координационного совета РК по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

Как подчеркнули в надзорном ведомстве, для обмана доверчивых граждан широко используются современные IT-технологии и психологические манипуляции.

Например, в Алматы телефонные мошенники убедили 82-летнего пенсионера совершить подряд 14 транзакций на 67 млн тенге. Они представлялись сотрудниками силовых органов, сообщив потерпевшему о террористической атаке с использованием его счетов.

Выяснилось, что допускаются факты выдачи микрозаймов умершим или без прохождения биометрии, иностранцам, которые никогда не были в нашей стране, оформляются банковские счета, через которые проходят многие мошеннические транзакции.

Например, в Актюбинской области МФО "Кредит 365 Казахстан" и "Авто Сыйлык", оформили микрозаймы без биометрии гражданина, который умер июле 2023 года.

Депутатами инициированы поправки об усилении ответственности финансовых организаций, операторов связи и лиц, оказывающих услуги мошенникам путем предоставления им своих банковских карт, так называемых "дропов".

В отношении финансовых организаций и операторов связи начато 71 уголовное дело. Задержаны лица.

Так, в Западно-Казахстанской области расследуется дело в отношении двух работников банка второго уровня, открывших счета на гражданина Украины, хотя он никогда не заезжал в нашу страну. Именно на его счет пострадавшие переводили свои сбережения.

На сегодняшний день сотрудники банка признаны подозреваемыми в злоупотреблении полномочиями.

По данным Генпрокуратуры, за 2024 год зафиксировано свыше 8 тыс. звонков от лжесотрудников банка, правоохранительных и других органов, операторов связи и близких родственников.

Подчеркивается, что в основном злоумышленники действуют из-за рубежа - в связи с этим активизировано международное сотрудничество.

Отметим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223408-mikrozaymy-vydavali-umershim-v-kazahstane/