Два Land Cruiser и один Mercedes за 36 млн тенге купили на незаконные средства в Мангистау

Департаментом АФМ по Мангистауской области ликвидирована деятельность преступной группы, организовавшей в период с 2022 по 2023 годы незаконный игорный бизнес под видом компьютерного зала, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, денежные ставки от участников принимались операторами через банковские переводы, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм.

"В результате общий преступный доход группы составил свыше 77 млн тенге.

Проведенным финансовым расследованием установлено, что на незаконно полученные денежные средства подозреваемыми приобретены 2 автомашины Toyota Land Cruiser и Mersedes-Benz 320 общей стоимостью 36 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

Приговором суда они признаны виновными по ст.307 ч.2 п.2 УК (Организация незаконного игорного бизнеса) и ст.262 ч.1, ч.2 УК (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них). Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.

Кроме того, автомашины, приобретенные на преступные доходы, конфискованы.

Добавим, что согласно ст.307 ч.2 п.2 УК незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, организация деятельности электронного казино и интернет-казино либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются штрафом в размере до 5000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

А в соответствии со ст.262 ч.1 УК создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

На основании ч.2 вышеуказанной статьи участие в организованной группе или преступной организации наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.