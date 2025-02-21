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Акима наказали за дискредитацию госслужбы в ВКО

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Мужчина в деловом костюме
Расстроенный мужчина. Иллюстративное фото: Michael H / Getty Images

В ВКО акима сельского округа наказали за дискредитацию государственной службы из-за неправомерного предпочтения одной фирме, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, аким Самарского сельского округа в нарушение законодательства о государственных закупках необоснованно заключил два договора из одного источника с одним и тем же ТОО, лишив тем самым возможности равного участия в конкурсе других потенциальных поставщиков.

Общая сумма договоров составила свыше 20 млн тенге, которыми закупались работы по установке ограждения полигона для твердых бытовых отходов, а также системы видеонаблюдения в районном центре.

"При этом по последнему договору произведена частичная оплата за фактически невыполненные работы", - уточнили в прокуратуре ВКО.

За допущенные нарушения порядка организации и проведения госзакупок на основании постановления прокуратуры района аким Самарского сельского округа привлечен к административной ответственности по ч.11 ст.207 КоАП. Его подвергли штрафу в размере 200 МРП.

"Кроме того, прокуратура района внесла акт надзора с постановкой вопроса о привлечении сельского акима к дисциплинарной ответственности за дискредитацию государственной службы, выразившуюся в оказании неправомерного предпочтения юридическому лицу в осуществлении им предпринимательской деятельности", - рассказали в ведомстве.

На основании решения Совета по этике уполномоченного органа по делам государственной службы за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, акиму сельского округа объявлено неполное служебное соответствие.

Добавим, что в соответствии с ч.11 ст.207 КоАП РК осуществление государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках в случаях, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, а равно приобретение товаров, работ, услуг, не предусмотренных в утвержденном годовом плане государственных закупок (предварительном годовом плане государственных закупок), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, влекут штраф на должностных лиц в размере 100 МРП (393 200 тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2222796-akima-nakazali-za-diskreditaciyu-gossluzhby-v-vko/