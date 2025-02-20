Переводы на 8 млн тенге заблокировали в области Жетісу

В области Жетісу потерпевшие от мошенничества вернули уже более 11 млн тенге. С начала года суды удовлетворили 12 таких исков, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, при координации прокуратуры области Жетісу департамент полиции с помощью системы "Антифрод" (платформа на базе Национального банка) создал 380 инцидентов для выявления лиц, причастных к интернет-мошенничеству.

"В результате установлены данные более 300 дропперов и заблокированы переводы денежных средств на сумму 8,1 млн тенге", - отметили в ведомстве.

С потерпевшими провели разъяснительную работу по возврату похищенных средств путем подачи исков в суд.

Только за январь 2025 года в суды подали 18 исков о неосновательном обогащении в отношении предполагаемых дропперов. В итоге 12 исков на сумму 23,8 млн тенге удовлетворены, остальные находятся на стадии рассмотрения.

"В настоящее время потерпевшим возмещено более 11 млн тенге", - уточнили в прокуратуре области Жетісу.

Кроме того, в рамках уголовного дела временно приостановлена оплата и начисления по кредитам 11 потерпевшим на сумму 27 млн тенге.

Принимать чужие и ошибочные денежные переводы незаконно и опасно. Получатель может попасть под статью "Неосновательное обогащение". Мы рассказали, как поступать с "левыми" поступлениями. Важно понимать: возвращать деньги простым "ответным" переводом нельзя, даже если отправитель сам предлагает поступить так.

Ранее в Карагандинской области рассмотрели дело о неосновательном обогащении. Ответчиков обязали вернуть потерпевшей почти 10 млн тенге, которые она перевела по указанию мошенников, так как обогащение одних лиц за счет другого произошло без законных оснований.