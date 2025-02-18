Спецоперацию на 40 млн тенге провели на проселочной дороге в Костанае (видео)

В Костанае стражи порядка обнаружили 2 тысячи доз синтетических наркотиков стоимостью 40 миллионов тенге на черном рынке, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, по подозрению в хранении и распространении синтетических наркотиков задержан 35-летний мужчина.

Операция, проведенная с участием служебной розыскной собаки, завершилась на проселочной дороге поселка Киевский в Костанае.

У задержанного был найден большой полиэтиленовый сверток с 20 пакетами порошкообразного вещества белого цвета, каждый из которых был обмотан изолентой зеленого цвета.

В ходе обыска автомобиля Hyundai Tucson обнаружены еще три подобных свертка, содержащих 70 маленьких пакетов с аналогичным веществом. На заднем сиденье лежали еще 35 пакетов и рулоны изоленты различных цветов.

По данным МВД, при обыске квартиры подозреваемого в ванной комнате обнаружили пустые упаковки для фасовки наркотиков, целлофановый пакет с порошком, а также электронные весы и мерные ложки.

"Экспертиза установила, что изъятый порошок - это мефедрон общей массой около 1 кг, что эквивалентно почти 2 тысячам доз. Оценочная стоимость наркотика на черном рынке составляет около 40 млн тенге", - отметили в ведомстве.

По факту хранения наркотических веществ с целью сбыта в особо крупном размере полицией проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС. Правоохранителями проверяется его возможная причастность к совершению аналогичных преступлений.

Добавим, что по п.3 ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Астане задержали 24-летнего молодого человека, который подозревается в распространении наркотиков весом более 1 кг. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.