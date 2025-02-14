Сын проявил неуважение к отцу, но добился прощения в Кызылординской области
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Житель Кызылординской области, будучи пьяным, проявил неуважение к отцу. Конфликт между ними закончился примирением, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.73 КоАП РК рассмотрели в Кармакшинском районном суде.
"Гражданин в состоянии алкогольного опьянения проявил неуважение к отцу, выражаясь нецензурными словами, а также, нарушая покой в доме, проявил неуважение к членам семьи", - установил суд.
В суде правонарушитель полностью признал вину, сказал, что извинился перед отцом и просил прекратить дело об административном правонарушении в связи с примирением сторон в порядке медиации.
Потерпевший подтвердил, что прощает сына. В связи с примирением сторон он также просил прекратить дело об административном правонарушении.
Постановлением суда мужчину, совершившего административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.73 КоАП РК, освободили от административной ответственности в связи с примирением с отцом в порядке медиации.
Добавим, что по ч.1 ст.73 КоАП РК нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут предупреждение либо административный арест на пять суток.
Ранее в ВКО местный житель, выпив бутылку водки, дома оскорбил родную дочь, выражаясь матом в ее адрес. За это мужчина получил предупреждение в суде.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2220893-syn-proyavil-neuvazhenie-k-otcu-no-dobilsya-proshcheniya-v-kyzylordinskoy-oblasti/