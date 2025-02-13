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Пенсионеров избивали, выкручивали руки и зимой выставляли на улицу раздетыми в Аксу

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В пансионате в городе Аксу
В пансионате. Кадр из видео: прокуратура Павлодарской области

В Павлодарской области вновь выявили факты истязания престарелых лиц в пансионате: их избивали и выставляли зимой на улицу без одежды, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Аксу в ходе осуществления надзорной деятельности выявила вопиющие факты жестокого обращения с пожилыми подопечными одного из пансионатов, финансируемого из местного бюджета.

"Изучение видеозаписей, снятых в учреждении, открыло страшную картину: двое беспомощных постояльцев на протяжении длительного времени подвергались издевательствам и насилию со стороны сотрудников пансионата. Возраст одной из потерпевших составляет 84 года. Их регулярно избивали, выкручивали руки и зимой выставляли на улицу раздетыми", - рассказали в ведомстве.

По данному факту прокуратурой Аксу начато досудебное расследование по части 2 статьи 110 УК.

"В настоящее время все виновные лица установлены", - отметили в прокуратуре Павлодарской области.

Ход расследования взят на особый контроль прокуратуры.

Отметим, что по ч.2 ст.110 УК РК причинение физических или психических страданий путем насильственных действий, совершенных с особой жестокостью, издевательством, с целью доставить мучения потерпевшему, если это деяние не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенное: 

1) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника; 

2) в отношении двух или более лиц; 

3) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 

4) исключен Законом РК от 17.03.2023 № 212-VII;

5) по найму; 

6) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, -  

наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет. 

Ранее в Павлодаре пресекли деятельность предполагаемой преступной группы, занимавшейся истязаниями престарелых лиц и мошенническими действиями в частном пансионате. 20 постояльцев пострадали от ограничения в питании, передвижении и побоев.

Внимание! Видео содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2220405-pensionerov-izbivali-vykruchivali-ruki-i-zimoy-vystavlyali-na-ulicu-razdetymi-v-aksu/