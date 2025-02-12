Казахстанку отправили в колонию строгого режима после ее рандомного хождения по квартирам

В Костанайской области вынесли приговор неоднократно судимой женщине по делу о мошенничестве, от которого пожилые местные жители потеряли 650 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемой в мошенничестве (п.4 ч.3 ст.190 УК) рассмотрели в Житикаринском районном суде.

По материалам дела, в период с октября по ноябрь 2024 года в Рудном и Житикаре подсудимая, визуально убедившись в пожилом возрасте потерпевших, неоднократно ходила в рандомном порядке по квартирам потерпевших и вводила их в заблуждение, убедив их в том, что она является их родственницей и знакомой.

"Далее под предлогом приобретения продуктов питания для потерпевших завладела денежными средствами на общую сумму 650 тыс. тенге, чем причинила потерпевшим значительный материальный ущерб", - установил суд.

Подсудимая свою вину признала полностью, в содеянном чистосердечно раскаялась и просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание, чистосердечное раскаяние и признание вины.

Отягчающим обстоятельством суд признал опасный рецидив преступлений. Отмечается, что женщина ранее была неоднократно судима за мошенничество.

Суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях УИС максимальной безопасности.

Гражданские иски были удовлетворены в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.4 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.