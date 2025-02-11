Удар по голове привел к смерти в Актюбинской области

В Актюбинской области вынесли приговор по делу о смертельной конфликте, один из участников которого погиб от удара по голове, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (ч.3 ст.106 УК), рассмотрели в Байганинском районном суде.

"Подсудимый в августе 2024 года на почве личных неприязненных отношений с потерпевшим с целью причинения тяжкого вреда здоровью неустановленным следствием предметом в виде палки нанес удар по голове, в результате чего потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, повлекший смерть", - установил суд.

Потерпевший после получения тяжких телесных повреждений потерял сознание и черещ некоторое время скончался в Темирской районной больнице.

В суде подсудимый вину признал частично. Однако его вина, как отметили в суде, была полностью подтверждена показаниями свидетелей, заключениями экспертизы и другими доказательствами по уголовному делу.

Обстоятельством, смягчающим ответственность и наказание подсудимого, суд признал наличие у него малолетних детей. Отягчающих уголовную ответственность обстоятельств суд не установил.

Приговором суда мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 8 лет.

Суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего. Приговор еще не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенное преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее стало известно, что в Жезказгане сломанный ТВ-тюнер во время распития алкоголя привел к конфликту и смерти. Обвиняемого в преступлении приговорили к 8 годам лишения свободы.