Поломка ТВ-тюнера привела к смерти в Жезказгане

В Жезказгане сломанный ТВ-тюнер во время распития алкоголя привел к конфликту и смерти. Обвиняемого приговорили к 8 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.3 ст. 106 УК РК), рассмотрел Жезказганский городской суд.

По материалам дела, 12 октября 2024 года около 13.00 подсудимый, находясь в своем доме на улице Ынтымак в Жезказгане, совместно со своим знакомым распивал спиртные напитки.

"В ходе конфликта, возникшего из-за поломки телевизионного тюнера, подсудимый разозлился и нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами, в том числе по голове. В результате потерпевший получил тяжкие телесные повреждения и скончался, не приходя в сознание", - установил суд.

Подсудимый полностью признал вину и принес извинения родственникам потерпевшего. В ходе судебного разбирательства его вина была полностью доказана совокупностью представленных и исследованных доказательств.

Приговором Жезказганского городского суда мужчину признали виновным по ч.3 ст.106 УК и осудили к 8 годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенное преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее в области Ұлытау совместное употребление алкоголя привело к драке и смерти потерпевшего от удара ножом. Мужчина уснул на стуле во время застолья и вызвал этим раздражение собутыльника, которого позже суд приговорил к 10 годам лишения свободы.