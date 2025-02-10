Информацию о стрельбе в одной из школ в Актау прокомментировали в полиции

Жители Актау стали сообщать об эвакуации детей в одной из школ города, а также о выстрелах - полицейские и директор учебного заведения прокомментировали эти сообщения, передает Lada.kz.

Как пишет издание, подобные сообщения стали поступать в редакцию от жителей города - они утверждали, что были выстрели, а также об эвакуации учащихся и сработанной сирене.

Информацию о стрельбе опровергли.

"Сотрудники полиции решили перепроверить информацию о сообщении о заложенной бомбе. На место выезжали полицейские. Никаких выстрелов зафиксировано не было. Директор школы самостоятельно принял решение об эвакуации детей", - сообщили в полиции.

Также случившееся прокомментировал директор учебного заведения - по его словам, он принял решение об эвакуации учащихся после прибытия сотрудников полиции.

"В школе была включена сирена, после чего проведена эвакуация детей. Сотрудники полиции и кинолог обследовали туалеты и подвал учебного заведения. Оперативные мероприятия были завершены через 15 минут, ничего не обнаружено", - пояснил директор.

Добавим, что согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.