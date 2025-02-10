"Транс она": драку девушек сняли на видео в Уральске
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В Сети распространилось видео из Уральска, где очевидцы запечатлели драку девушек возле ресторана. Одна из них якобы назвала себя трансвеститом. Инцидент прокомментировали в ДП ЗКО, передает NUR.KZ.
Видео ночной драки в Уральске появилось в одном из Telegram-каналов. Стоит отметить, что потасовку между девушками прервали вовремя оказавшиеся на месте полицейские.
Видео сняли мужчины из проезжающего мимо автомобиля. Со смехом они прокомментировали ситуацию.
"Транс она", - заявил автор видео.
В пресс-службе ДП ЗКО подтвердили, что 7 февраля в 3 часа ночи при патрулировании улицы Толе би напротив ресторана сотрудники патрульной полиции УП Уральска заметили нарушение общественного порядка.
"В общественном месте находилась девушка, которая была в состоянии алкогольного опьянения и выражалась нецензурной бранью, нарушая спокойствие граждан и общественный порядок. Девушка была привлечена к административной ответственности за мелкое хулиганство", - уточнили в ведомстве.
Кроме того, по информации ДП ЗКО, другого правонарушителя привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД пешеходами.
Ранее драка из-за парковочного места произошла между мужчиной и женщиной в Актау. Жительница дома заявила, что ее избил сосед по дому. В ДП Мангистауской области сообщили, что мужчина подал встречное заявление, утверждая, что она сбила его на автомобиле.
Также на видео, опубликованном в соцсетях, попала драка на горном курорте Шымбулак. Как рассказали в администрации горнолыжного комплекса, группой иностранных гостей в нетрезвом виде был спровоцирован конфликт с сотрудниками горнолыжной школы. Полицейские задержали пять человек. Их водворили в изолятор временного содержания.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2219469-trans-ona-draku-devushek-snyali-na-video-v-uralske/