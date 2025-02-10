"Транс она": драку девушек сняли на видео в Уральске

В Сети распространилось видео из Уральска, где очевидцы запечатлели драку девушек возле ресторана. Одна из них якобы назвала себя трансвеститом. Инцидент прокомментировали в ДП ЗКО, передает NUR.KZ.

Видео ночной драки в Уральске появилось в одном из Telegram-каналов. Стоит отметить, что потасовку между девушками прервали вовремя оказавшиеся на месте полицейские.

Видео сняли мужчины из проезжающего мимо автомобиля. Со смехом они прокомментировали ситуацию.

"Транс она", - заявил автор видео.

В пресс-службе ДП ЗКО подтвердили, что 7 февраля в 3 часа ночи при патрулировании улицы Толе би напротив ресторана сотрудники патрульной полиции УП Уральска заметили нарушение общественного порядка.

"В общественном месте находилась девушка, которая была в состоянии алкогольного опьянения и выражалась нецензурной бранью, нарушая спокойствие граждан и общественный порядок. Девушка была привлечена к административной ответственности за мелкое хулиганство", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, по информации ДП ЗКО, другого правонарушителя привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД пешеходами.

Ранее драка из-за парковочного места произошла между мужчиной и женщиной в Актау. Жительница дома заявила, что ее избил сосед по дому. В ДП Мангистауской области сообщили, что мужчина подал встречное заявление, утверждая, что она сбила его на автомобиле.

Также на видео, опубликованном в соцсетях, попала драка на горном курорте Шымбулак. Как рассказали в администрации горнолыжного комплекса, группой иностранных гостей в нетрезвом виде был спровоцирован конфликт с сотрудниками горнолыжной школы. Полицейские задержали пять человек. Их водворили в изолятор временного содержания.