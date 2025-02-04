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Рюкзак за опрос: казахстанцев предупредили о мошенниках

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Девушка проходит опрос
Опрос. Иллюстративное фото: alubalish/Getty Images

Мошенники предлагали казахстанцам пройти опрос и получить рюкзак известного бренда - сообщения рассылали в социальных сетях, передает StopFake.kz.

По данным фактчекеров, в Facebook казахстанцев приглашают пройти опрос и получить рюкзак от Decathlon за 1075 тенге. Якобы акция проводится в честь открытия 100 новых магазинов французской компании на территории Казахстана.

Как выяснилось, это действуют онлайн-мошенники.

"Настоящие компании никогда не проводят опросы просто так. Они всегда нацелены на конкретную аудиторию, а вовлеченность в них, как правило, ограничена по времени и количеству участников. Важный момент - информация о реальных акциях всегда публикуется на официальных страницах организаций", - подчеркнули эксперты.

Кроме того, отмечается, что на официальном сайте "Декатлон Казахстан" и на официальных страницах компании в социальных сетях нет никакой информации о розыгрыше рюкзака за участие в опросе.

Чтобы "получить подарок", мошенники просят перечислить 1075 тенге. Они объясняют это как проверку, чтобы подтвердить, что вы человек.

"На самом деле это фишинговый сайт, и все данные, которые вы введете при оплате, попадут в руки злоумышленников. Таким образом, вы не только потеряете деньги, но и передадите свои личные сведения, включая логины, пароли, номера карт и CVC-коды, абсолютно неизвестным вам людям", - призвали фактчекеры.

Ранее в АРРФР рассказали, что делать, если вы перевели деньги мошенникам.

Срочно обратитесь в банк и выясните у менеджера, как можно вернуть деньги. Если перевод средств находится в процессе, тогда операцию еще возможно отменить. Напишите заявление на возврат последней операции. Возврат средств или последней операции банками осуществляется от нескольких часов до 60 дней.

Если перевод все-таки прошел, то незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы. В случае признания вас потерпевшими, вы вправе в соответствии со статьей 9 ГК РК обратиться с исковым заявлением в суд на мошеннические действия третьих лиц.

Также знайте, что технические платежи банков хорошо защищены. Основной упор мошенники делают не на взлом технической безопасности банков, а на доверчивости граждан. Подключите SMS или push-оповещения, чтобы отследить все операции по счетам. Так вы сможете оперативно отреагировать на действия мошенников, а время в этом случае очень важно.

Не храните крупные суммы денег на карте, которую вы носите с собой и используете для повседневных трат. Лучше, в случае необходимости, делать перевод с основного счета или депозита, тем более что большинство внутренних операций в банках являются бесплатными.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217845-ryukzak-za-opros-kazahstancev-predupredili-o-moshennikah/