"Оказывали сопротивление": конфликт с полицией привел к арестам в Жезказгане

В Жезказгане конфликт с полицией привел к аресту нарушителей на несколько суток за неподчинение законным требованиям стражей порядка, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело в отношении группы граждан, не выполнивших законные требования сотрудников полиции, рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Жезказгана.

Выяснилось, что 11 января 2025 года примерно в 03.30 поступил звонок в полицию о драке возле кафе. Прибывшие на место происшествия сотрудники выявили участников потасовки, среди которых находились пять граждан в состоянии алкогольного опьянения, и доставили их в здание управления полиции Жезказгана.

"Однако данные граждане умышленно не подчинялись законным требованиям полиции и оказывали сопротивление", - установил суд.

В ходе судебного заседания нарушители признали свою вину и выразили раскаяние в своих действиях.

По решению суда пятерых человек признали виновными, каждому из них назначили наказание в виде административного ареста на трое суток.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.667 КоАП РК неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности влекут штраф в размере 30 МРП (117 960 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.