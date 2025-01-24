Силовики задержали в Актобе трех студентов, подозреваемых в вымогательстве (видео)

Молодых людей задержали в Актобе по подозрению в вымогательстве - задержанные оказались студентами, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным ведомства, были задержаны трое студентов одного из учебных заведений.

Предполагается, что они, угрожая физической расправой, вымогали около 100 тыс. тенге у 18-летних потерпевших.

Подозреваемые водворены в ИВС, фигуранты признались в содеянном, добавили в полиции.

Согласно положениям статьи 194 УК РК, вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.