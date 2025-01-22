"Причастна к 25 эпизодам": астанчанку подозревают в "продаже" мест в детсады

В Астане 32-летнюю женщину подозревают в том, что она "торговала" местами в детские сады столицы. Зарегистрировано уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Астаны, в столице мошенница обманывала граждан, предлагая помощь с оформлением путевок в детские сады. Потерпевшие переводили деньги за несуществующее место в престижном учреждении.

"Со слов пострадавших, телефон женщины, обещавшей помочь с зачислением детей в детские сады, они находили на просторах интернета. За свои услуги подозреваемая требовала 50 тысяч тенге с каждого. Однако получив деньги, она переставала выполнять свои обещания, придумывая разные отговорки и прося подождать еще немного.

Осознав, что стали жертвами мошенничества, граждане обратились в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали 32-летнюю подозреваемую", - говорится в сообщении столичной полиции в Instagram.

В ходе следствия свою вину задержанная признала. По факту мошенничества зарегистрировано уголовное дело.

Отмечается, что в ходе расследования установлена причастность подозреваемой к 25 эпизодам.

Ранее мы писали, что жительницу Уральска подозревают в мошенничестве. По версии полиции, она брала деньги с астанчан за содействие в получении места в детском саду.

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Добавим, что наказание за мошенничество предусмотрено статьей 190 УК РК. Оно наказывается штрафом в размере до 1000 месячных расчетных показателей (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.