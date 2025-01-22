Павлодарцы обратились в полицию из-за соседей, сидящих на лавочке
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В Павлодаре жители одного из домов обратились в полицию из-за соседей, которые курили на лавочке возле подъезда. Нарушители получили штрафы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Павлодаре за курение в подъезде оштрафовали жителя дома по улице Баян батыра. В полицию о правонарушении сообщил его сосед.
"Еще один звонок поступил от жителей дома на улице Ломова, знающих не понаслышке, что постоянные жильцы-курильщики на лавочке возле подъездов своим дымом могут "удушить" квартиры, сделав невозможным открытие окон для проветривания", - отметили в МВД.
За курение в неустановленных местах нарушителей привлекли к административному наказанию с наложением штрафа в размере 15 МРП.
Отмечается, что с начала года в Павлодарской области пресекли 22 факта курения в неустановленных местах, а по итогам 2024 года - порядка 500.
Отметим, что по ч.1 ст.441 КоАП РК потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в местах, в которых законодательством Республики Казахстан установлен запрет, влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (58 980 тенге).
Это же действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф на физических лиц в размере 20 МРП (78 640 тенге).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2214105-pavlodarcy-obratilis-v-policiyu-iz-za-sosedey-sidyashchih-na-lavochke/