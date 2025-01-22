Павлодарцы обратились в полицию из-за соседей, сидящих на лавочке

В Павлодаре жители одного из домов обратились в полицию из-за соседей, которые курили на лавочке возле подъезда. Нарушители получили штрафы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Павлодаре за курение в подъезде оштрафовали жителя дома по улице Баян батыра. В полицию о правонарушении сообщил его сосед.

"Еще один звонок поступил от жителей дома на улице Ломова, знающих не понаслышке, что постоянные жильцы-курильщики на лавочке возле подъездов своим дымом могут "удушить" квартиры, сделав невозможным открытие окон для проветривания", - отметили в МВД.

За курение в неустановленных местах нарушителей привлекли к административному наказанию с наложением штрафа в размере 15 МРП.

Отмечается, что с начала года в Павлодарской области пресекли 22 факта курения в неустановленных местах, а по итогам 2024 года - порядка 500.

Отметим, что по ч.1 ст.441 КоАП РК потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в местах, в которых законодательством Республики Казахстан установлен запрет, влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (58 980 тенге).

Это же действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф на физических лиц в размере 20 МРП (78 640 тенге).