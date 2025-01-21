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Казахстанец проявил неуважение к фельдшеру скорой помощи и попал под арест

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Мужчину лишили свободы
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: Jackyenjoyphotography / Getty Images

Жителя Костанайской области наказали за проявление неуважения к медицинским работникам при исполнении ими своих должностных обязанностей, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по факту неуважения к медицинским работникам (ч.2 ст.80-1 КоАП) рассмотрели в Карабалыкском районном суде.

"15 января 2025 года мужчина, находясь у себя дома, выражался нецензурной бранью в адрес фельдшера скорой помощи, тем самым проявил неуважение к медицинскому работнику при исполнении им своих должностных обязанностей", - установил суд.

На судебном заседании казахстанец признал вину и подтвердил факт совершения им правонарушения, а также просил прощения и раскаялся в содеянном.

С учетом личности мужчины, отсутствия смягчающих и отягчающих вину обстоятельств суд признал его виновным в совершении правонарушения и назначил взыскание в виде административного ареста сроком на 1 сутки.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Добавим, что по ч.2 ст.80-1 КоАП РК проявление неуважения к медицинским и (или) фармацевтическим работникам при исполнении ими своих должностных обязанностей, выраженное в нецензурной брани, демонстрации неприличных жестов (знаков) и предметов, в том числе с использованием масс-медиа или сетей телекоммуникаций, непристойном поведении, оскорбительном приставании, влечет штраф на физических лиц в размере 30 МРП (117 960 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2213618-kazahstanec-proyavil-neuvazhenie-k-feldsheru-skoroy-pomoshchi-i-popal-pod-arest/

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