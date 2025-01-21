Полиция Алматы заявила о задержании представителей криминалитета (видео)

Работников охранного агентства задержали в Алматы в рамках работы по пресечению фактов давления криминалитета на бизнес, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как пояснили в ведомстве, в результате оперативных мероприятий в городе Алматы сотрудниками УБОП совместно с ДКНБ при координации прокуратуры ликвидирована противоправная деятельность охранного предприятия, неофициальные работники которого являлись представителями уголовно-преступной среды.

По информации МВД, они путем инициирования конфликтных ситуаций и провокаций занимались захватом объектов, в которых в дальнейшем осуществляли "безопасность".

В ведомстве сообщили, что 23 ноября прошлого года фигуранты с целью криминального покровительства и расширения сферы влияния ворвались в караоке-бар, где избили владельца и охранников заведения.

"В полицию доставлено 10 участников преступной группы, 6 из которых взяты под стражу. Проведено более 20 обысковых мероприятий. Изъято огнестрельное и холодное оружие. Проводится досудебное расследование по нескольким фактам хулиганства и самоуправства. Подозреваемые проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям. Работа в данном направлении продолжается", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Отметим ранее в КНБ сообщали, что в 2024 году комитетом совместно с органами полиции пресечена деятельность 19 особо опасных организованных преступных групп. За совершение тяжких и особо тяжких преступлений к уголовной ответственности привлечено 72 лидера и активных участников ОПГ.

"Всего по подозрению в совершении убийств, грабежей, вымогательства, разбоев и других тяжких преступлений задержано 98 человек, в т.ч. пособники лидеров иностранного криминалитета. Из них осуждены 40, по остальным еще проводятся досудебные расследования", - сообщили в ведомстве.