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Родители узнали, почему дети не хотят в садик, и обратились в полицию Кокшетау

Опубликовано:

Группа детского сада
Детский сад. Иллюстративное фото: M-Production / Getty Images

В Кокшетау расследуют уголовное дело в отношении работников частного детского сада после просмотра записей видеокамер, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в управление полиции Кокшетау поступило сообщение от нескольких жителей областного центра с просьбой принять меры в отношении воспитателя и нянечки одного из частных детских образовательных центров.

"В ходе разбирательства выяснилось, что заявители забили тревогу после того, как малыши отказались посещать детский сад. Когда встревоженные родители вместе с директором центра просмотрели записи видеокамер, оказалось, что воспитатель и нянечка грубо обращались с детьми во время тихого часа, в частности, хватали за руки, за шиворот и кидали на кровать", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Об инциденте родители сразу же заявили в правоохранительные органы, а сотрудники полиции начали досудебное расследование по ч.2 ст.140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Добавим, что по ч.2 ст.140 УК РК неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до 160 МРП (629 120 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212662-roditeli-uznali-pochemu-deti-ne-hotyat-v-sadik-i-obratilis-v-policiyu-kokshetau/

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