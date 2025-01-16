Крупную преступную схему по подделке VIN-кодов раскрыли в Казахстане (видео)

В области Абай разоблачили крупную преступную схему, связанную с подделкой идентификационных номеров кузова и шасси автомобилей и их незаконной регистрацией, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, незаконная деятельность осуществлялась на одной из станций технического обслуживания в Семее.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого - 40-летнего жителя Алматы.

В ходе безотлагательного обыска изъяты оборудование с лазерным принтером, ноутбук, три мобильных телефона, а также девять автомобилей, готовившихся к изменению идентификационных данных.

Кроме того, изъяты дополнительные доказательства, которые направлены на экспертизу для уточнения всех обстоятельств дела.

Начато досудебное расследование по факту подделки или уничтожения идентификационных номеров кузова, шасси, двигателя, а также государственных регистрационных знаков транспортных средств.

"В рамках следствия будут выяснены все обстоятельства преступной деятельности и возможная причастность к другим аналогичным нарушениям", - уточнили в МВД.

Отметим, что по ч.1 ст.386 УК РК подделка или уничтожение идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя, а также подделка государственного регистрационного знака транспортного средства, использование заведомо поддельного или подложного государственного регистрационного знака, а равно сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером, номером кузова, шасси, двигателя или с заведомо поддельным государственным регистрационным знаком либо сбыт кузова, шасси, двигателя с заведомо поддельным номером наказываются штрафом в размере до 2000 МРП (7 864 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.