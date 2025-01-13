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Эзотерика

Мать 6 детей: беременную сотрудницу ЦОНа осудили в Атырау

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Сотрудники ЦОНа принимают посетителей
Центр обслуживания населения. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Атырау специалисту ЦОНа вынесли приговор за удаление сведений о собственниках недвижимости и внесение в систему заведомо ложной информации, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении специалиста НАО "Правительство для граждан" по Атырауской области по обвинению в неправомерном уничтожении или модификации информации в отношении критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры (п.1 ч.2 ст.206 УК) рассмотрели в суде №2 Атырау.

Суд установил, что специалист с 2022 по 2023 годы, используя свои служебные полномочия, действуя в противоречии с интересами Центра обслуживания населения, удаляла сведения о собственниках недвижимости.

"Используя IP-адрес и электронную цифровую подпись, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно удаляла охраняемую законом информацию, содержащуюся в информационной системе, связанную с объектами критически важной информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также внесла заведомо ложную информацию в информационную систему, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и государства", - пояснили в суде.

Прокурор просил назначить подсудимой наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Потерпевшая сторона вопрос о назначении наказания подсудимой оставила на усмотрение суда.

Подсудимая, полностью признав свою вину, просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами признали чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении шести несовершеннолетних детей и беременность. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговором суда подсудимая признана виновной по п.1 ч.2 ст.206 УК. С учетом смягчающих обстоятельств ей назначили наказание в виде штрафа на сумму 738 400 тенге с лишением права занимать должности, связанные с доступом к информационно-коммуникационной инфраструктуре в коммерческих или иных организациях, сроком на 1 год.

Приговор суда уже вступил в законную силу.

Отметим, что по п.1 ч.2 ст.206 УК РК умышленные неправомерные уничтожение или модификация охраняемой законом информации, хранящейся на электронном носителе, содержащейся в информационной системе или передаваемой по сетям телекоммуникаций, а равно ввод в информационную систему заведомо ложной информации, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, в отношении критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры наказываются штрафом в размере до 2000 МРП (7 864 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2210901-mat-6-detey-beremennuyu-sotrudnicu-cona-osudili-v-atyrau/

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