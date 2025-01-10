Казахстанец избежал наказания из-за составления протокола спустя два дня после остановки

В Жамбылской области мужчина, подозреваемый в вождении авто в нетрезвом виде, был освобожден от административной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении в отношении гражданина по ч.1 ст.608 КоАП (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения) рассмотрели в Таласском районном суде.

Суд установил, что правонарушение имело место 11 декабря 2024 года.

"Однако административный протокол должностным лицом составлен 13 декабря 2024 года, то есть без нахождения на месте происшествия, без выяснения обстоятельств дела в полном объеме", - отметили в суде.

Кроме того, медицинское освидетельствование на выявление состояния опьянения водителя провели только 12 декабря 2024 года, по истечении 16 часов после имевшего место случая, что противоречит "Правилам проведения медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения".

Приняв во внимание эти обстоятельства, суд производство по делу, возбужденному в отношении водителя, прекратил в связи с отсутствием в его деяниях состава административного правонарушения. Постановление уже вступило в законную силу.

Добавим, что по ч.1 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Ранее в Актобе суд прекратил дело в отношении несовершеннолетнего за установку запрещенных приборов на автомобиль. Причиной стало то, что была применена неправильная юридическая оценка содеянного.