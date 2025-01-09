Актюбинец избежал штрафа из-за неправильно составленного протокола

В Актобе суд прекратил дело в отношении несовершеннолетнего за установку запрещенных приборов на автомобиль. Причиной стало отсутствие состава правонарушения, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Актобе рассмотрено дело в отношении несовершеннолетнего по факту установки на передней части транспортного средства устройства с синим и красным светоотражением, что не соответствуют требованиям допуска транспортных средств к эксплуатации (ст.603 ч.1 КоАП РК).

Постановлением суда дело в отношении несовершеннолетнего прекращено ввиду отсутствия состава правонарушения по ст.603 ч.1 КоАП.

Так, ст.603 ч.1 КоАП предусматривает ответственность за установку на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям допуска транспортных средств к эксплуатации, что влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (58 980 тенге) с конфискацией указанных приборов и приспособлений.

Согласно протоколу об административном правонарушении подросток 5 января 2025 года управлял транспортным средством с установленным прибором на передней части транспортного средства, которое излучает синий и красный свет.

Данные действия несовершеннолетнего должны были быть квалифицированы должностным лицом по ст.603 ч.2 КоАП, которая предусматривает ответственность за установку на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации).

За указанные действия предусмотрена ответственность в виде штрафа на физических лиц в размере 25 МРП (92 300 тенге) с конфискацией указанных приборов и приспособлений.

В соответствии с ч.4 ст.829-14 КоАП в случае установления неправильной юридической оценки содеянного суд обязан изменить квалификацию правонарушения на статью закона, предусматривающую менее строгое административное взыскание.

При этом суд не вправе ухудшать положение лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, так как в силу требования ч.2 ст.5 КоАП закон, устанавливающий или усиливающий административную ответственность за административное правонарушение или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

Поскольку санкцией ст.603 ч.2 КоАП предусмотрено более строгое взыскание, чем ст.603 ч.1 КоАП РК, дело в отношении несовершеннолетнего прекращено ввиду отсутствия состава правонарушения, ибо суд не вправе ухудшать положение лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Уральске мужчина, отказавшийся от освидетельствования, избежал ответственности из-за ошибки сотрудников правоохранительных органов. Дело в том, что правонарушение произошло 12 июня 2024 года. Протокол о нем составили в тот же день. Однако в суд дело было направлено для рассмотрения по существу по истечении срока давности.

А житель Актобе пожаловался на систематические ошибки камер фиксации нарушений, из-за чего ему приходят штрафы за нарушения ПДД другим автомобилем.