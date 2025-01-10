Акмолинец заявил в полицию о незаконном вторжении в его дом

В Акмолинской области двух мужчин подозревают в незаконном вторжении в дом к пенсионеру в одном из сел. Задержанные рассказали, что просто искали знакомого, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в отдел полиции Астраханского района обратился 63-летний житель одного из сел с заявлением о том, что 5 января около 21.30 его дом незаконно посетили двое знакомых односельчан в возрасте 25 лет и 31 год.

"В ходе следствия было установлено, что один из злоумышленников проник в веранду через форточку и открыл дверь своему сообщнику. По показаниям задержанных, в чужом доме они искали общего знакомого, не обнаружив которого, покинули место происшествия", - рассказали в ДП Акмолинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.149 УК РК (Нарушение неприкосновенности жилища).

Отметим, что по ч.2 ст.149 УК РК незаконное вторжение в жилище против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения или группой лиц, или в ночное время или сопровождавшееся незаконным обыском, а равно незаконное выселение из жилища, наказываются штрафом в размере до 2000 МРП (7 864 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.