Казахстанец избежал наказания из-за ошибки полицейских

В Уральске мужчина, отказавшийся от освидетельствования, избежал ответственности из-за ошибки сотрудников правоохранительных органов, передает NUR.KZ со ссылкой на Западно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в Уральске мужчина, управляя транспортным средством, не выполнил законное требование сотрудника полиции о прохождении освидетельствования на состояние наркотического и (или) токсиманического опьянения согласно ч.4 ст.613 КоАП РК.

На судебном заседании гражданин согласился с обстоятельствами, установленными из материалов дела, и пояснил, что претензий к сотрудникам полиции не имеет.

Адвокат гражданина, подержав его доводы, просила административное производство прекратить в связи с истечением срока привлечения к ответственности. Дело в том, что правонарушение произошло 12 июня 2024 года. Протокол о нем составили в тот же день.

"Однако в суд дело было направлено для рассмотрения по существу 14 августа, то есть с нарушением требований ст.808 КоАП по истечении срока давности для привлечения гражданина к административной ответственности, установленного ст.62 КоАП", - уточнили в суде.

Казахстанец при рассмотрении жалобы о признании незаконным протокола об административном правонарушении по ч.4 ст.613 КоАП РК принимал участие в судебных заседаниях, поэтому оснований полагать, что он уклонялся от явки по вызову, не имеется.

Таким образом, как установил суд, гражданин не может быть привлечен к административной ответственности в связи с истечением срока давности.

В результате суд постановил производство по делу об административном правонарушении в отношении казахстанца прекратить.

"Решение суда о прекращении дела в связи с истечением срока давности указывает на необходимость четкого соблюдения сроков в административных процессах", - подчеркнули в суде.

Отметим, что по ст.62 КоАП РК лицо не подлежит привлечению к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения, кроме случаев, предусмотренных КоАП.

В соответствии с ч.4 ст.613 КоАП РК невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции) о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения влечет административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 8 лет.