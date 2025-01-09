В ЮАР сообщили о задержании внука Нельсона Манделы

В столице ЮАР задержаны пять человек, среди которых, как сообщается, внук экс-президента ЮАР Нельсона Манделы. Задержанных подозревают в угоне автомобиля.

Пресс-служба полицейского управления Йоханнесбурга сообщила в соцсети X об аресте 5 подозреваемых в угоне автомобиля. По предварительным данным, один из задержанных является внуком Нельсона Манделы.

"Подразделение тактического реагирования арестовало 5 подозреваемых в Хоутоне после угона в Оклендсе. Обнаружены угнанный автомобиль и незарегистрированное огнестрельное оружие.

Среди подозреваемых 4 мужчины и 1 женщина, один из которых якобы является внуком Манделы", - сказано в сообщении.

По данным местного телеканала SABC News, полиция получила сообщение о продаже белой Toyota Corolla. Автомобиль был обнаружен в бывшем доме Манделы в районе Йоханнесбурга, Хоутоне. После этого были арестованы женщина и еще четверо подозреваемых в угоне мужчин.

"Полиция арестовала пятерых подозреваемых, включая внука покойного бывшего президента Нельсона Манделы, за хранение угнанного автомобиля и незарегистрированного огнестрельного оружия. Автомобиль был обнаружен в бывшем доме Манделы в Хоутоне, Йоханнесбурге.

По предварительной информации, женщина, проживающая в помещении, арендует его и знакома с четырьмя подозреваемыми мужчинами. Утверждается, что один из подозреваемых мужчин - внук Манделы", - сказано в сообщении телеканала.

По данным РИА Новости, Нельсон Мандела (1918-2013) был одним из лидеров Африканского национального конгресса (АНК) и борцом против апартеида. Неоднократно попадал в тюрьмы. В 1994 году в Южной Африке были проведены первые общенациональные выборы с участием африканского большинства, в результате которых Мандела стал первым чернокожим президентом ЮАР, занимал этот пост до 1999 года. В 1993 году Нельсон Мандела и президент ЮАР Фредерик де Клерк были удостоены Нобелевской премии мира за их усилия положить конец апартеиду.

Генеральная ассамблея ООН в 2009 году учредила международный день Нельсна Манделы - 18 июля, в знак признания вклада южноафриканского лидера в дело мира и борьбы за свободу.

В конце декабря 2024 года сообщалось, что в Караганде осужденный нарисовал мурал в честь Нельсона Манделы.